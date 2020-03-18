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  18 марта 2020
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Большинство монгольских мужчин связывают себя узами брака в возрасте 29 лет

CentralAsia (MNG) -  Были опубликованы некоторые статистические данные, которые не имеют ничего общего с Covid-19.

Исходя из данных, выпущенных в отношении женщин Монголии, приуроченных к Международному женскому дню, приведем некоторые сведения о другой половине населения: В Монголии насчитывается 1 миллион 575 тысяч мужчин, 67 процентов из которых живут в городах, а остальные 33 процента - в сельских районах.

Большинство монгольских мужчин вступают в брак в возрасте 29 лет, сообщает Национальное статистическое управление.

Маленькие 1,1 процента всех монгольских мужчин являются одинокими отцами.

В общей сложности 666,1 тыс.человек работают со средней месячной зарплатой в 1 млн. 358,5 тыс.тугриков (примерно $490.64).

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