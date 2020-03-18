Гульнару Каримову приговорили к 13 годам тюрьмы

CentralAsia (UZ) - Ташкентский городской суд по уголовным делам завершил разбирательство по делу Гульнары Каримовой и ее сообщников.

По сообщению Верховного суда Узбекистана, Гульнара Каримова приговорена к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Срок отбывания наказания будет считаться с 21 августа 2015 года.

Другие обвиняемые также были осуждены за различные сроки.

В частности, суд назначил Н.Содикову 20 лет, О.Свиридову 17 лет и 3 месяца, А. Эргашеву 18 лет 1 месяц, Ш. Сабиров приговорен к 17 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Ещё одной известной сообщнице Гульнары - Гаяне Авакян был назначен условный срок в 5 лет, 3 месяца и 21 день с испытательным сроком в 3 года.

Как сообщалось ранее, в Ташкентском городском суде по уголовным делам 8 января начались судебные слушания по делу в отношении старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой и других лиц.

Ранее Генпрокуратура сообщала о завершении расследования уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой и других лиц, которые в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах.

Гульнара Каримова находится в женской колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области с марта 2019 года.

В заявлении, опубликованном 6 декабря прошлого года Генеральной прокуратурой, сообщалось, "следствием установлено, что Каримова Г. располагала еще одной ОПГ, действовавшей на промышленных предприятиях республики, предоставлявшая ей долю от преступных доходов. Кроме этого, Каримова Г. путем давления и запугивания, принуждала граждан и владельцев различных компаний переоформить свои имущества на подконтрольные ей компании. В рамках расследуемого уголовного дела сумма нанесенного ущерба составила свыше 165 млн. долларов США и 85 млрд. сум (около $9 млн)".