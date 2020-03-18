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  18 марта 2020
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Назарбаев поручил выделить 200 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) -  200 миллионов тенге будет выделено Фондом первого президента Нурсултана Назарбаева на противодействие распространения коронавирусной инфекции в Казахстана, передает elbasy.kz.

«Сегодня в Казахстане в полном объеме осуществляются все необходимые противоэпидемические мероприятия. Они своевременны и отвечают текущей ситуации. Государство предпринимает беспрецедентные меры. Посильную помощь в борьбу с опасной инфекцией вносит и отечественный бизнес. Я призываю всемерно поддержать эту инициативу, проявив социальную ответственность и продемонстрировав сплоченность нашего общества. Мы достойно пройдем это испытание. Біз біргеміз!», - говорится в поручении Первого Президента Казахстана.

Выделяемые средства будут равными долями распределены между акиматами городов Нур-Султан и Алматы.

Финансовая помощь пойдет на премирование медработников, задействованных в борьбе с пандемией, приобретение дополнительного количества медицинских масок и дезинфицирующих средств. Также часть денег будет направлена на обеспечение продовольствием детских домов и специализированных больниц столицы.

Кроме того, Руководством Фонда передано 50 тысяч медицинских масок в Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан.

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