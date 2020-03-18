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  18 марта 2020
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В России на фоне коронавируса объявили каникулы в школах до 12 апреля

CentralAsia (CA) -  Во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля будут объявлены каникулы. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время заседания совместной рабочей группы Минпросвещения и Рособрнадзора по вопросам организации работы в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, передает РБК.

«С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», — сказал министр.

В условиях распространения коронавируса Министерство просвещения и Рособрнадзор создают рабочую группу для поддержки систем образования в регионах. По словам министра, ведомствами создана координационная методическая группа по поддержке учителей и родителей, а также организации дистанционного обучения в регионах. «Открыты соответствующие образовательные ресурсы... Крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный доступ к электронным учебникам, чтобы дети могли иметь возможность при необходимости получать образование и не выпадать из образовательного процесса», — сказал он. Кравцов отметил, что доступ ко всем ресурсам будет бесплатным и поблагодарил операторов связи за поддержку в этом вопросе.

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