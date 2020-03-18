В Узбекистане разрешили оборот каннабиса в промышленных целях

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане демонополизируется еще одна сфера – культивирование и оборот отдельных наркотикосодержащих растений, сообщила Norma.



До настоящего времени культивирование и оборот наркотикосодержащих растений являлись государственной монополией. Культивированием могли заниматься только госпредприятия и только в научных целях.

Однако отдельные наркосодержащие растения, например, каннабис широко используются в промышленности. Некоторые его сорта применяются в качестве фармацевтического сырья (каннабидиол), задействуются в топливной, текстильной, легкой (конопляное масло), бумажной, строительной и других отраслях, для производства грубого растительного волокна (пенька).

В Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» и Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, внесли поправки. Теперь юрлицо, получив лицензию, сможет заниматься культивированием, ввозом и вывозом, переработкой, хранением, реализацией (отпуском), приобретением и перевозкой каннабиса с содержанием тетрагидроканнабинола до 0,2%. Все это возможно в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

Согласно поправкам, Кабинет Министров должен определить сорта каннабиса, разрешенного к культивированию и обороту в промышленных целях, а также условия их культивирования и оборота;

порядок выдачи лицензий на данный вид деятельности.

Закон вступил в силу с 18 марта 2020 года.