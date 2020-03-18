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  18 марта 2020
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В Узбекистане депутаты ушли на карантин

CentralAsia (UZ) -  Нижняя палата парламента Узбекистана с 16 марта перешла на карантин. Заседания комитетов, фракций и пленарные заседания комитетов палаты были приостановлены в связи с мерами правительства. Об этом в интервью местным СМИ сообщил депутат Дониёр Ганиев.

Депутат добавил, что на входе в здание парламента были проводится медицинский осмотр и созданы условия для строгого соблюдения правил личной гигиены.

- Жесткие меры по карантину не означают, что нижняя палата парламента перестала работать. В настоящее время в парламенте существует внутренняя электронная система, которая создает условия для электронного обмена всеми документами, - отметил Ганиев.

По словам депутата, обсуждение законопроектов, контроль за исполнением законов исполнительной властью, прием и обработка обращений граждан также будут вестись в электронном виде.

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