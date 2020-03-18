Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили по телефону меры по борьбе с коронавирусом

CentralAsia (KZ) - Президенты Казахстана и Узбекистана провели сегодня телефонный разговор. Главы государств обсудили ситуацию с распространением пандемии коронавируса, проинформировали друг друга о принимаемых мерах по борьбе с болезнью.

Шавкат Мирзиёев выразил поддержку решительным действиям казахстанского коллеги, отметив, что они являются своевременными и оправданными.

Президенты договорились о взаимодействии на высшем уровне и координации деятельности правительств двух стран. В ходе беседы было выражено общее мнение о важности продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах между Казахстаном и Узбекистаном.

В Казахстане на данный момент зафиксировано 35 случаев заражения вирусом, а в Узбекистане - 13.