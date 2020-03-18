В Монголии официальные документы будут записаны в обоих письменностях с 2025 года

CentralAsia (MNG) - Сегодня на своем очередном заседании Кабинет министров утвердил «Национальную программу монгольского письма III».

С 2025 года Монголия намерена перейти на вертикальную монгольскую письменность. Национальная программа направлена на то, чтобы обеспечить подготовку к использованию обоих письменностях - кириллицы и традиционного монгольского письма в юридических документах и официальных документах с 2025 года, а также перейти к публичному использованию традиционного монгольского письма, известного как Монгол Бичиг.

Программа отразила 56 мер в четырех целях, которые должны быть реализованы в 2020-2024 годах.

Напомним, 20 января 2015 года в Великом Государственном Хурале Монголии состоялось первое обсуждение нового проекта закона о монгольском языке. Он предписывает в скором времени привести все государственные и образовательные структуры к вертикальному монгольском письму. Кириллицу, которая была введена в обращение в начале 20-го века, при этом предлагается также сохранить. Переход на монгольскую письменность предлагается реализовать поэтапно, в срок до 2025 года.

Таким образом, монголы теперь всерьёз решают, будут ли они вновь учиться старомонгольскому письму, или же многие из них к 2025 году окажутся «неграмотными», продолжая пользоваться только кириллицей.

Монгольская письменность породила ряд дочерних письменностей – в частности, варианты тодо-бичиг и вагиндра, а также маньчжурское письмо, широко использовавшееся во время правления маньчжурской цинской династии.