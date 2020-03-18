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  18 марта 2020
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Люди покидают Алматы перед введением карантина (видео)

CentralAsia (KZ) -  В Нур-Султане и Алматы введут режим карантина с 19 марта.

27 блокпостов установят на въездах в Алматы. Об этом в телеобращении заявил аким города Бакытжан Сагинтаев.

- На блокпостах будут задействованы силы полка патрульной полиции, СОБРа, полка "Гранит", подразделения Министерства обороны и Национальной гвардии. Вместе с тем будет установлен "зеленый коридор" для ввоза в город товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены", - уточнил Сагинтаев.

По его словам, карантин вводится для безопасности всех жителей города и основная цель это остановить распространение коронавируса.

Будет проводиться дезинфекция улиц и тротуаров.

В соцсетях распространяют видео как некоторые граждане покидают Алматы до начала карантина.

О том кому разрешено будет въезжать в город можно прочитать по ссылке.

В стране на данный момент зафиксировано 35 случаев заражения вирусом Covid-19. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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