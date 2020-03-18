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  18 марта 2020
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В Узбекистане еще двое зараженных коронавирусом. Всего зафиксировано 15 случаев

CentralAsia (UZ) -  Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане на 18 марта достигло 15 человек. Об этом сообщил Минздрав Узбекистана.

Коронавирус обнаружили еще у одного пассажира рейса Лондон-Ташкент и у супруга пассажирки, прилетевшей из Стамбула.

Ранее сообщалось, о том, что состояние пациентов по-прежнему удовлетворительное, врачи проводят стандартное лечение.

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