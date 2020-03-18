В Узбекистане еще двое зараженных коронавирусом. Всего зафиксировано 15 случаев
- Узбекистан, общество
- 16:05, 18 марта 2020
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- Обновлено: 16:06, 18 марта 2020 English
CentralAsia (UZ) - Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане на 18 марта достигло 15 человек. Об этом сообщил Минздрав Узбекистана.
Коронавирус обнаружили еще у одного пассажира рейса Лондон-Ташкент и у супруга пассажирки, прилетевшей из Стамбула.
Ранее сообщалось, о том, что состояние пациентов по-прежнему удовлетворительное, врачи проводят стандартное лечение.
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