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  18 марта 2020
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Президенты Узбекистана и Туркменистана поздравили друг друга с Наврузом

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 18 марта, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам регионального сотрудничества в Центральной Азии и международной политики, сообщила пресс-служба главы государства.

Особое внимание уделено важности эффективного взаимодействия на уровне правительств в целях обеспечения эффективной борьбы с распространением пандемии коронавируса и предупреждения его негативного влияния на двусторонние связи.

В завершение разговора президенты тепло поздравили друг друга и братские народы Узбекистана и Туркменистана с наступающим праздником весны, благоденствия и обновления – Наврузом.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов пожелал народу Узбекистана мира, доброты и благополучия. Особо отмечено, что в этот непростой период Туркменистан готов оказать всемерное содействие и вместе преодолеть новые вызовы.

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