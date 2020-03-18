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  18 марта 2020
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Из Турции в Монголию сегодня ночью вылетит один ребенок из-за ухудшения состояния здоровья

CentralAsia (MNG) -  Эвакуация граждан Монголии из-за границы продолжается.

Глава медицинской помощи Министерства Я.Буянжаргал приняла участие в очередной пресс-конференции Министерства здравоохранения. По ее словам, этой ночью прибудет самолет с 252 эвакуационными монгольскими гражданами из Анкары, среди которых один ребенок в тяжелом состоянии.

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