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  18 марта 2020
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В аптеке Ташкента предлагали лекарство от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В интернете выложили фото аптеки, расположенной на улице Катартал в Чиланзарском районе Ташкента. На фото изображено объявление о наличии лекарства от коронавируса.

Как сообщает Департамент при Генеральной прокуратуре Узбекистана, когда связались с руководителем аптеки, та заявила, что данный баннер на фото не соответствует действительности. Его убрали, а аптека, в свою очередь пообещала, больше не распространять ложную информацию.

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