В аптеке Ташкента предлагали лекарство от коронавируса

CentralAsia (UZ) - В интернете выложили фото аптеки, расположенной на улице Катартал в Чиланзарском районе Ташкента. На фото изображено объявление о наличии лекарства от коронавируса.

Как сообщает Департамент при Генеральной прокуратуре Узбекистана, когда связались с руководителем аптеки, та заявила, что данный баннер на фото не соответствует действительности. Его убрали, а аптека, в свою очередь пообещала, больше не распространять ложную информацию.