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  18 марта 2020
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72 часа отвели гражданам, чтобы покинуть или въехать в Алматы. Авиа- и железнодорожное сообщение будет остановлено

CentralAsia (KZ) -  В Алматы отвели 72 часа для тех, кто хочет въехать или выехать из города.

- 22 марта в 00.00 блокпосты будут закрыты. Будет приостановлено авиа и железнодорожное сообщение, - сообщил первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

Он попросил граждан начать перемещение прямо сейчас.

- Сохраняйте спокойствие. Не препятствуйте обработке. Ситуация сейчас крайне непростая. Перемещения разрешены. Главное, чтобы не было массовых передвижений, - сказал он.

По его словам, перемещение внутри Алматы остается без ограничений.

В Казахстане на данный момент подтверждено 36 случаев заражения коронавирусом. С 19 марта в Алматы и Нур-Султане вводится режим карантина.

В соцсетях распространяют видео как некоторые граждане покидают Алматы до начала карантина.


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