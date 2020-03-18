В Монголии на 90 дней разрешили гражданам не выплачивать кредиты

CentralAsia (MNG) - 18 марта в Улан-Баторе было организовано очередное заседание Кабмина, чтобы обсудить текущее экономическое состояние Монголии и шаги, которые необходимо предпринять в отношении борьбы с вирусом COVID-19.

После заседания правительства министр финансов Ч.Хурэлбаатар и президент ЦБ МонголБанк Д.Лхагвасурэн провели пресс-брифинг, посвященный утверждению Кабмином решения об отсрочке погашения потребительских и коммерческих кредитов и их процентных ставок на 90 дней.

По словам министра финансов, более 1000 физических и юридических лиц заявили о своих финансовых трудностях для погашения кредитов, поскольку страна находится в состоянии повышенной готовности с января месяца из-за пандемии коронавируса.

В связи с этим, Совет по финансовой стабильности провел вчера, 17 марта, заседание для принятия этого решения.

Президент ЦБ МонголБанк Д.Лхагвасурэн отметил, что Совет представил возможность облегчить требования по кредитам, добавив определенные изменения в правила классификации банковских активов и другие правила, с тем чтобы помочь потребителям банков, на которые повлияли ограничения и меры, принятые в связи с пандемией. такие как временное закрытие предприятий, блокировки и т. д.

Лхагвасурэн также сообщил, что правительство следит за трудностями, с которыми сталкивается общественность вне их контроля.

- Когда заемщики не могут погасить свои кредиты, их кредитный рейтинг падает. Поэтому было решено, что кредитный рейтинг заемщиков не будет изменяться в течение шести месяцев с 27 января 2020 года, когда страна перешла в состояние повышенной готовности. Кроме того, в вышеупомянутые правила были внесены поправки, с тем чтобы заемщикам было разрешено не выплачивать основной долг и проценты в течение 90 дней. Отсрочка погашения кредита и процентов на три месяца только увеличит срок выплаты кредита, - рассказал глава ЦБ.

Хотя ожидается, что коммерческие банки понесут некоторые убытки в результате этого решения, президент центрального банка заверил, что их потери будут в некоторой степени смягчены регламентами сверхурочно.

Небанковские финансовые учреждения и сберегательно-кредитные кооперативы также будут следовать данному решению.

По имеющимся оценкам, 71,3 процента или 419 тысяч заемщиков держат потребительские кредиты.

Тем, кто пытается вернуть свои кредиты, рекомендуется обратиться в свои банки для обновления своих контрактов в соответствии с новой мерой погашения, а коммерческим банкам рекомендуется организовать онлайн-обслуживание для своих клиентов в этой связи.