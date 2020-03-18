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  18 марта 2020
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282 россиянина вывезены спецбортом из Ташкента в Москву

CentralAsia (UZ) -  Авиакомпания «Аэрофлот» спецбортом вывезла из Ташкента в Москву 282 россиянина, которые захотели вернуться в Россию после прекращения Узбекистаном транспортного сообщения из-за коронавируса.

Первый спецрейс «Аэрофлота» вылетел 18 марта из Ташкента в Шереметьево в 7:00. На борт зарегистрировались 282 пассажира, граждане России, — говорится в сообщении посольства РФ в Ташкенте.

В связи с распространением коронавируса Узбекистан с 16 марта временно закрыл авиа- и автодорожное сообщение с другими странами.

Напомним, что в Ташкенте на 18 марта выявлено 15 случаев коронавируса.

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