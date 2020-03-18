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  18 марта 2020
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Из буклетов Минздрава Туркменистана исчезло слово коронавирус

CentralAsia (TM) -  Как ранее сообщало Радио «Азатлык», с начала февраля Министерство здравоохранения Туркменистана распространяет информационные брошюры об опасности заражения коронавирусом и его профилактике.

Буклеты раздавали в больницах, школах и на производствах.

Однако корреспонденты «Хроники Туркменистана» отметили, что в новых тиражах брошюр исчезло упоминание коронавируса и сейчас речь идет в общем об острых респираторных вирусных инфекциях.

Напомним, что по официальным данным в Туркменистане пока не выявлено случаев коронавируса.

В Казахстане - 36 случаев, в Узбекистане - 15, в Кыргызстане - 3 человека, в Таджикистане - случаев не выявлено.

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