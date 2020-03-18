243 новых случая заражения COVID-2019 выявлено в Бельгии

CentralAsia (CA) - В Бельгии зарегистрировано 243 новых случая заражения COVID-2019. Общее число зараженных достигло 1486 человек.

Министерство здравоохранения Бельгии 18 марта объявило о выявленных 243 новых случаях инфицирования Covid-19.

Объявлено также о четырех новых летальных исходах заболевших Covid-19. Всего в Бельгии с начала диагностирования коронавируса от этого заболевания умерли 14 человек.

На данный момент, сообщает Минздрав, 496 пациентов госпитализированы, 100 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

