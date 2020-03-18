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  18 марта 2020
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«Евровидение» отменят из-за коронавируса

CentralAsia (CA) -  Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» будет отменен на фоне пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на источники сообщается в Twitter Израильской корпорации телерадиовещания («Кан»).

В Twitter-аккаунте «Евровидения» 17 марта сообщалось, что организаторы конкурса следят за постоянно изменяющейся ситуацией в мире, и вскоре раскроют больше информации: «Мы понимаем, что вы в нетерпении узнать больше новостей о судьбе нынешнего "Евровидения" [...] Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации».

Отмечается, что министерство здравоохранения страны рекомендовало отказаться от проведения мероприятия даже без аудитории.

Евровидение 2020» должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах.

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