«Евровидение» отменят из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Международный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» будет отменен на фоне пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на источники сообщается в Twitter Израильской корпорации телерадиовещания («Кан»).

В Twitter-аккаунте «Евровидения» 17 марта сообщалось, что организаторы конкурса следят за постоянно изменяющейся ситуацией в мире, и вскоре раскроют больше информации: «Мы понимаем, что вы в нетерпении узнать больше новостей о судьбе нынешнего "Евровидения" [...] Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации».

Отмечается, что министерство здравоохранения страны рекомендовало отказаться от проведения мероприятия даже без аудитории.

Евровидение 2020» должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах.