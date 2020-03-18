Президент Узбекистана обратился к народу в связи с ситуацией вокруг коронавируса

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 марта на видеоселекторном совещании затронул проблему распространения коронавируса в стране, сообщает пресс-служба главы государства.

В настоящее время число инфицированных в республике достигло 15.

В настоящее время около 6 тысяч человек взято на карантин. Ограничено проведение массовых мероприятий. Начиная с 16 марта учащиеся всех образовательных учреждений отправлены на каникулы. К местам постоянного проживания централизованно отправлены 80 тысяч студентов.

Президент Шавкат Мирзиёев, особо отметив, что ситуация находится под полным контролем, обратился к народу Узбекистана.

"Наш народ, переживший множество испытаний, повидавший и взлеты, и падения, правильно понимает сложившуюся ситуацию и подходит к вопросу сознательно. Религиозные деятели во главе с муфтиятом в своих молитвах просят мира и спокойствия нашей стране, заболевшим желают выздоровления. Все мы, независимо от национальности, языка и убеждений, сплочены и уверены, что эти трудности будут обязательно преодолены", - отметил Мирзиёев.

Глава государства отметил, что принимаются меры для недопущения роста цен на продукты питания и другие потребительские товары. Президент обратил внимание на стремящихся «пропиариться» и распространяющих слухи.



"В связи с этим прошу у нашей общественности: не надо поддаваться панике или нагнетать тревогу. Мы должны не допустить распространения в прессе и социальных сетях недостоверной, необоснованной информации. Органы правопорядка должны взять данный вопрос под особый контроль", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что вследствие резкого падения за последние две недели мировых цен на нефть (с 60 долларов до почти 30 долларов за баррель) могут сократиться поступления от экспорта узбекского газа.

Возможно также сокращение числа иностранных туристов и снижение поступлений от их обслуживания. Все это, конечно же, не может не повлиять на валовой внутренний продукт и объем экспорта.

По словам президента, Специальная рабочая группа принимает меры по предоставлению налоговых каникул в таких сферах, как туризм, транспорт, фармацевтика и легкая промышленность, продлению сроков возврата кредитов, внедрению порядка неприменения штрафов за просроченную внешнюю задолженность. "Одной из главных наших задач в центре будет поддержка местных бюджетов и населения", - отметил Мирзиёев.