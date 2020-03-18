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  18 марта 2020
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США закроют границу с Канадой

CentralAsia (CA) -  Соединённые Штаты закроют северную границу с Канадой для «несущественного трафика», сообщил американский президент Дональд Трамп.

«По взаимному согласию мы временно закроем северную границу с Канадой для несущественного трафика. Торговля не пострадает», — написал Трамп в Twitter.

Он отметил, что подробности станут известны позднее.

16 марта Канада решила закрыть границу для иностранных граждан, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

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