США закроют границу с Канадой

Соединённые Штаты закроют северную границу с Канадой для «несущественного трафика», сообщил американский президент Дональд Трамп.



«По взаимному согласию мы временно закроем северную границу с Канадой для несущественного трафика. Торговля не пострадает», — написал Трамп в Twitter.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!