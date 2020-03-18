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  19 марта 2020
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Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 18 человек

CentralAsia (UZ) -  На 21-00 часов по местному времени количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 18 человек, – сообщил Минздрав.

По информации Министерства здравоохранения, у матери и невестки первой заразившейся женщины, прилетевшей ранее из Франции в Ташкент, обнаружили коронавирусную инфекцию. Также коронавирус выявлен у ее коллеги по работе.

За сегодняшний день, таким образом, количество инфицированных увеличилось на 7 человек.

О первом пациенте СМИ сообщили 15 марта.

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