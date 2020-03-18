В Италии за сутки от коронавируса скончались 475 человек. Это самый высокий показатель смертности с начала вспышки в стране
- Азия и мир, общество
- 23:48, 18 марта 2020
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CentralAsia (CA) - В Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 475 человек. Об этом сообщается 18 марта на сайте Worldometer, собирающем статистику в режиме реального времени.
Это самый высокий показатель смертность за 24 часа с момента начала вспышки инфекции в стране. Всего скончались уже около 3000 человек и эта цифра приближается к данным в Китае, где умерли свыше 3200 заразившихся.
За сутки в Италии зарегистрированы 4207 новых случаев заражения коронавирусом, и эта цифра также превосходит все предыдущие показатели.