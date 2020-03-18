[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Италии за сутки от коронавируса скончались 475 человек. Это самый высокий показатель смертности с начала вспышки в стране

CentralAsia (CA) -  В Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 475 человек. Об этом сообщается 18 марта на сайте Worldometer, собирающем статистику в режиме реального времени.

Это самый высокий показатель смертность за 24 часа с момента начала вспышки инфекции в стране. Всего скончались уже около 3000 человек и эта цифра приближается к данным в Китае, где умерли свыше 3200 заразившихся.

За сутки в Италии зарегистрированы 4207 новых случаев заражения коронавирусом, и эта цифра также превосходит все предыдущие показатели.

print
  • В Италии за сутки от коронавируса скончались 475 человек. Это самый высокий показатель смертности с начала вспышки в стране
  • В Туркменистане наблюдается дефицит продуктов
  • Узбекистан с 18 марта отправляет всех школьных учителей в оплачиваемый отпуск



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com