Алматы и Нур-Султан закрылись на карантин

CentralAsia (KZ) - В Алматы и Нур-Султане начал действовать режим карантина из-за коронавируса. В стране подтверждено 35 случаев заражения вирусом Covid-19.

Алматы:

27 блокпостов установят на въездах в Алматы. Об этом в телеобращении заявил аким города Бакытжан Сагинтаев.

- На блокпостах будут задействованы силы полка патрульной полиции, СОБРа, полка "Гранит", подразделения Министерства обороны и Национальной гвардии. Вместе с тем будет установлен "зеленый коридор" для ввоза в город товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены", - уточнил Сагинтаев.

По его словам, карантин вводится для безопасности всех жителей города и основная цель это остановить распространение коронавируса.

Будет проводиться дезинфекция улиц и тротуаров.

В Алматы отвели 72 часа для тех, кто хочет въехать или выехать из города.

- 22 марта в 00.00 блокпосты будут закрыты. Будет приостановлено авиа и железнодорожное сообщение, - сообщил первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

В Нур-Султане введены следующие меры:

- Усилены меры дезинфекции во всех соцобъектах, жилых домах, рынках, ТРЦ, аэропорту, вокзалах, автобусах и т.д

- Запретили движение междугородних автобусов

- На въездах и выездах на терр.столицы установим мобгруппы. Внедрим отдельный пропускной режим.

- Детсады и кружки работать не будут.

- В ТРЦ будут работать только продмагазины и аптеки. Ресторанам в ТРЦ рекомендовано перейти на онлайн-доставку. Для арендаторов и др.субъектов предпринимательства будет предоставлена отсрочка по выплатам кредитов.

- Банкам запрещено начислять штрафы и пени после 90 дней просрочки выплаты потребительского кредита

- Всем организациям рекомендовали перейти на дистанционный режим работы либо отпустить до 70% офисных работников в отпуск. Кроме медсотрудников, правоохранит.органов, коммунальщиков и др.организаций жизнеобеспечения.