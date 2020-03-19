Алматы и Нур-Султан закрылись на карантин

CentralAsia (KZ) - В Алматы и Нур-Султане начал действовать режим карантина из-за коронавируса. В стране подтверждено 35 случаев заражения вирусом Covid-19.
Алматы:
27 блокпостов установят на въездах в Алматы. Об этом в телеобращении заявил аким города Бакытжан Сагинтаев.
- На блокпостах будут задействованы силы полка патрульной полиции, СОБРа, полка "Гранит", подразделения Министерства обороны и Национальной гвардии. Вместе с тем будет установлен "зеленый коридор" для ввоза в город товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены", - уточнил Сагинтаев.
По его словам, карантин вводится для безопасности всех жителей города и основная цель это остановить распространение коронавируса.
Будет проводиться дезинфекция улиц и тротуаров.
В Алматы отвели 72 часа для тех, кто хочет въехать или выехать из города.
- 22 марта в 00.00 блокпосты будут закрыты. Будет приостановлено авиа и железнодорожное сообщение, - сообщил первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.
В Нур-Султане введены следующие меры:
- Усилены меры дезинфекции во всех соцобъектах, жилых домах, рынках, ТРЦ, аэропорту, вокзалах, автобусах и т.д
- Запретили движение междугородних автобусов
- На въездах и выездах на терр.столицы установим мобгруппы. Внедрим отдельный пропускной режим.
- Детсады и кружки работать не будут.
- В ТРЦ будут работать только продмагазины и аптеки. Ресторанам в ТРЦ рекомендовано перейти на онлайн-доставку. Для арендаторов и др.субъектов предпринимательства будет предоставлена отсрочка по выплатам кредитов.
- Банкам запрещено начислять штрафы и пени после 90 дней просрочки выплаты потребительского кредита
- Всем организациям рекомендовали перейти на дистанционный режим работы либо отпустить до 70% офисных работников в отпуск. Кроме медсотрудников, правоохранит.органов, коммунальщиков и др.организаций жизнеобеспечения.