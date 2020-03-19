[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Алматы и Нур-Султан закрылись на карантин

CentralAsia (KZ) -  В Алматы и Нур-Султане начал действовать режим карантина из-за коронавируса. В стране подтверждено 35 случаев заражения вирусом Covid-19.

Алматы:
27 блокпостов установят на въездах в Алматы. Об этом в телеобращении заявил аким города Бакытжан Сагинтаев.

- На блокпостах будут задействованы силы полка патрульной полиции, СОБРа, полка "Гранит", подразделения Министерства обороны и Национальной гвардии. Вместе с тем будет установлен "зеленый коридор" для ввоза в город товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены", - уточнил Сагинтаев.

По его словам, карантин вводится для безопасности всех жителей города и основная цель это остановить распространение коронавируса.

Будет проводиться дезинфекция улиц и тротуаров.

В Алматы отвели 72 часа для тех, кто хочет въехать или выехать из города.

- 22 марта в 00.00 блокпосты будут закрыты. Будет приостановлено авиа и железнодорожное сообщение, - сообщил первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

В Нур-Султане введены следующие меры:

- Усилены меры дезинфекции во всех соцобъектах, жилых домах, рынках, ТРЦ, аэропорту, вокзалах, автобусах и т.д
- Запретили движение междугородних автобусов
- На въездах и выездах на терр.столицы установим мобгруппы. Внедрим отдельный пропускной режим.
- Детсады и кружки работать не будут.
- В ТРЦ будут работать только продмагазины и аптеки. Ресторанам в ТРЦ рекомендовано перейти на онлайн-доставку. Для арендаторов и др.субъектов предпринимательства будет предоставлена отсрочка по выплатам кредитов.

- Банкам запрещено начислять штрафы и пени после 90 дней просрочки выплаты потребительского кредита

- Всем организациям рекомендовали перейти на дистанционный режим работы либо отпустить до 70% офисных работников в отпуск. Кроме медсотрудников, правоохранит.органов, коммунальщиков и др.организаций жизнеобеспечения.

Подробнее об этом читайте по ссылке.

Новости по теме:

print
  • Большинство монгольских мужчин связывают себя узами брака в возрасте 29 лет
  • В Италии за сутки от коронавируса скончались 475 человек. Это самый высокий показатель смертности с начала вспышки в стране
  • В Говь-Алтайском аймаке Монголии родились верблюжата-двойняшки



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com