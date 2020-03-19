В Казахстане выявлен еще 1 случай заражения коронавирусом. Всего 37 случаев

CentralAsia (KZ) - 19 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы.

Заболевший - гражданин России. 1979 года рождения. Прибыл в Алматы из Москвы 15 марта. Сейчас он в стационаре, его состояние удовлетворительное.

На сегодняшний день в стране подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Алматы – 19 случаев, г. Нур-Султан – 18 случаев.