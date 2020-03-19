Вместе с эвакуированными из Турции в Монголию привезли медоборудование и лекарства

CentralAsia (MNG) - Прошлой ночью в 01:27 ч, в аэропорту Буянт-Ухаа, Улан-Батора приземлился самолет авиакомпании МИАТ, который эвакуировал из Турции граждан Монголии и необходимые лекарства, сырье для изготовления масок, а также медицинское оборудование.

Пятый спецрейс авиакомпании МИАТ перевез 252 граждан Монголии по маршруту Улан-Батор — Стамбул — Улан-Батор.

Среди эвакуированных граждан не было ни одного случая высокой температуры.

Экипаж состоял из 4 пилотов, 2 инженеров, техников и 9 обслуживающего персонала. Экипаж должен быть изолирован на 14 дней, как и пассажиры, и находиться под медицинским наблюдением.