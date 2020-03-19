Монголия столкнется с экономическим воздействием Covid-19 с июня, - прогноз HBR

CentralAsia (MNG) - Агентство ООН по торговле и развитию заявляет, что замедление мировой экономики, вызванное вспышкой коронавируса, вероятно, обойдется как минимум в 1 триллион долларов.

Недавняя вспышка нового коронавируса повлияла на глобальную отраслевую систему логистики. В частности, отрасли промышленности напрямую зависят от Китая, который быстро закрылся, поскольку вступили в силу ограничения на границы и запреты на поездки. Тем не менее, мир до сих пор не почувствовал реального воздействия, вызванного вспышкой Covid-19, пояснили экономисты.

Большое влияние на мировую экономику начнется с середины марта, а резкий спад китайской промышленности продолжится в апреле, сообщает HBR ("Harvard Business Review").

Экономика Монголии в значительной степени зависит от Китая, и, по словам бизнес-аналитиков, последствия вспышки Covid-19 начнут ощущаться в стране с июня. Таким образом, правительство Монголии должно оценить ситуацию на макроэкономическом уровне и внести поправки в государственный бюджет 2020 года. Аналитики предупреждают, что если правительство не примет необходимые меры быстро, безработица в Монголии достигнет 20 процентов, и почти 250 000 человек потеряют свои рабочие места к июню.

По данным Монгольской национальной торгово-промышленной палаты, экономический эффект от Covid-19 будет ощущаться в Монголии через 1-6 месяцев следующим образом:

— В торговом секторе через месяц с ростом цен на импорт.

— В экспорте через три месяца, как китайский спрос промышленного производства.

— В ВВП Монголии через полгода.

Монгольская экономика упала на 5,2 процента, так как китайская экономика сократилась на 1,4 процента во время вспышки САРС. В этом году ожидается падение экономики Китая на 2 процента.