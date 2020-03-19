[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Гульнара Каримова не играет роли в возвращении активов – Минюст Узбекистана
Предыстория: экономика общество политика новости компаний происшествия спорт Гульнару Каримову приговорили к 13 годам тюрьмы

CentralAsia (UZ) -  Министерство юстиции Узбекистана прокомментировало заявления Гульнары Каримовой о возвращении в страну части активов, замороженных за границей.

Как сообщили в Минюсте республики, утверждения о том, что Гульнара Каримова лично вернула активы Узбекистану, не имеют под собой юридических оснований и не соответствует действительности. Ведомства работают над возвращением активов на сумму более $1,3 млрд.

В Минюсте отметили, что все переговоры и мероприятия по возврату активов ведутся на официальном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом. В частности, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции при участии профильных ведомств работают совместно с компетентными органами Швейцарии, Франции, России, Латвии и других стран по возврату «преступно нажитых активов Гульнарой Каримовой на сумму более 1,3 млрд долларов.

«Данные активы не находятся в распоряжении Г. Каримовой (членов ее семьи), так как на них наложен арест компетентными органами иностранных государств», – сообщили в Минюсте.

Напомним, что ранее Гульнара Каримова в своем письме президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву заявила, что готова отказаться от
$686 млн взамен на свободу. Она также заявила, что уже сделала это частично, отозвав протесты на сумму 131 млн долларов, которые по решению прокуратуры Швейцарии должны быть возвращены в Узбекистан.

18 марта Ташкентский городской суд по уголовным делам признал Гульнару Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и других преступлений и приговорил к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.

По данным Минюста,в рамках ранее рассмотренных уголовных дел, а также последнего уголовного дела сумма нанесенного ущерба составила 3,8 трлн сумов и 165 млн долларов.

Новости по теме:

print
  • Из буклетов Минздрава Туркменистана исчезло слово коронавирус
  • В Монголии будут снижать цены на топливо
  • 72 часа отвели гражданам, чтобы покинуть или въехать в Алматы. Авиа- и железнодорожное сообщение будет остановлено



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com