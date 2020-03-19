Гульнара Каримова не играет роли в возвращении активов – Минюст Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Министерство юстиции Узбекистана прокомментировало заявления Гульнары Каримовой о возвращении в страну части активов, замороженных за границей.

Как сообщили в Минюсте республики, утверждения о том, что Гульнара Каримова лично вернула активы Узбекистану, не имеют под собой юридических оснований и не соответствует действительности. Ведомства работают над возвращением активов на сумму более $1,3 млрд.

В Минюсте отметили, что все переговоры и мероприятия по возврату активов ведутся на официальном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом. В частности, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции при участии профильных ведомств работают совместно с компетентными органами Швейцарии, Франции, России, Латвии и других стран по возврату «преступно нажитых активов Гульнарой Каримовой на сумму более 1,3 млрд долларов.

«Данные активы не находятся в распоряжении Г. Каримовой (членов ее семьи), так как на них наложен арест компетентными органами иностранных государств», – сообщили в Минюсте.

Напомним, что ранее Гульнара Каримова в своем письме президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву заявила, что готова отказаться от

$686 млн взамен на свободу. Она также заявила, что уже сделала это частично, отозвав протесты на сумму 131 млн долларов, которые по решению прокуратуры Швейцарии должны быть возвращены в Узбекистан.

18 марта Ташкентский городской суд по уголовным делам признал Гульнару Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и других преступлений и приговорил к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы.

По данным Минюста,в рамках ранее рассмотренных уголовных дел, а также последнего уголовного дела сумма нанесенного ущерба составила 3,8 трлн сумов и 165 млн долларов.