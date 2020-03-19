Сегодня состоится заключительная сессия верхней палаты парламента Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Заключительная – двадцать вторая сессия верхней палаты парламента Таджикистана пятого созыва состоится сегодня, 19 марта, сообщил «Азия-Плюс» помощник спикера Маджлиси милли Навруз Курбонзода.

На заседании с отчетом о проделанной работе выступит спикер палаты Махмадсаид Убайдуллоев.

При этом сенаторы Таджикистана текущего созыва пока не сложат с себя полномочия парламентариев.

«Нынешние сенаторы подадут в отставку лишь после того, как новоизбранный Маджлиси милли начнет свою работу. Это, предположительно, произойдет в первой половине апреля», - отметил Курбонзода.

По его словам, М. Убайдуллоев, который является бессменным спикером верхней палаты парламента Таджикистана с момента его образования в течение 20 лет (с марта 2000 по март 2020 года) отметит в своем выступлении достижения и упущения сенаторов страны за последнее пять лет.

Кроме того сегодня сенаторы Таджикистана рассмотрят ранее принятые нижней палатой парламента республики кодексы «Об автомобильном транспорте», «О воде» и др.

Перед сенаторами о соблюдении законности на территории Таджикистана выступит Генпрокурор республики Юсуф Рахмон.

Члены верхней палаты парламента сегодня также утвердят ряд указов президента о назначении новых заместителей Генпрокурора Таджикистана.

Выборы новых членов верхней палаты парламента Таджикистана состоятся 27 марта.

Напомним, что 25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных маджлисов (по пять из ГБАО, Согда, Хатлона, Душанбе и РРП), а 8 назначает своим указом президент Таджикистана. Экс-президенты Таджикистана по своему желанию могут стать пожизненным членом верхней палаты парламента республики.