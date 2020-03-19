Жилой комплекс изолировали в Алматы из-за больного коронавирусом. Жители не имеют права покидать дом 15 дней

CentralAsia (KZ) - Первый очаг в городе Алматы, подвергнувшийся полному карантину: жилой комплекс "Сункар", сообщает zakon.kz. По имеющимся данным, ЖК "Сункар" в Алматы закрывают на 15-дневный карантин. Жители данного комплекса не имеют права покидать территорию очага заражения.

Точное количество зараженных COVID-19 в ЖК "Сункар" уточняется.

О том, что в Алматы имеются очаги заражения коронавирусом, упомянул 18 марта заместитель акима города Ержан Бабакумаров.

Он не назвал конкретных мест, но рассказал об алгоритме действий, предложив разорвать цепочку заражения.

В полночь 19 марта в Алматы и Нур-Султане начал действовать карантин, въезд и выезд закрыты.

На сегодняшний день в стране подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Алматы – 19 случаев, г. Нур-Султан – 18 случаев.

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