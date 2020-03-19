Монголия может снова продлить срок карантина школ, детсадов и вузов

CentralAsia (MNG) - Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям Монголии примет решение о том, следует ли продлевать срок школьного карантина. Это решение будет принято в пятницу (20 марта). Перед объявлением министерство образования, культуры, науки и спорта рассмотрит предложения школ по всей стране.

Ранее правительство Монголии продлило срок карантина до 1 апреля, чтобы предотвратить распространение высокоинфекционного коронавируса. Все школы, университеты и детские сады в стране находятся на карантине с 27 января.

По словам министра образования, культуры, науки и спорта Ё.Баатарбилэг, учебный год 2019-2020 не продлит школьные дни; летние каникулы для детских садов и младших классов начнутся с 1 июня, а для VI-XII классов - с 8 июня. Однако ученики не получат третьего школьного перерыва и должны также учиться по субботам.

Все монгольские университеты и институты проинструктированы не продлевать учебные дни и будут обязаны организовывать онлайн-занятия. Кроме того, школьные уроки, транслируемые по телевидению, будут записаны на компакт-диски.