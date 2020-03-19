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  19 марта 2020
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Банк развития Монголии будет выдавать кредиты с процентной ставкой 3-5% для отечественных кашемировых заводов, - глава Минпродсельхоза

CentralAsia (MNG) -  Внеочередные правительственные встречи продолжаются. Член парламента, министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Ч.Улаан проинформировал о вопросах, которые обсуждались и решались на заседании.

На заседании Кабмина было принято решение о мерах, которые необходимо принять в кашемировом секторе.

«Кашемир оценивается как самореплицирующееся золото. В нашей стране к концу прошлого года насчитывалось 70,9 млн.голов скота. В этом году наша страна сможет произвести 10,2 тысячи тонн кашемира. Из-за вспышки активности коронавируса во всем мире деловая активность уменьшается, а риски возрастают. Поэтому правительство приняло пакет мер, которые будут уделять особое внимание подготовке и разработке кашемира. В этом году было решено предоставить льготные кредиты национальным фабрикам через Банк развития Монголии для подготовки кашемира. Банк развития Монголии предоставит национальным компаниям льготный кредит в размере 300 млрд.тугриков (примерно $109 млн). И банк будет выдавать кредиты с процентной ставкой 3-5%».

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