Зять Мирзиёева сообщил, что в Узбекистане нашли людей, сливших личные данные больных коронавирусом

CentralAsia (UZ) - Отабек Умаров, зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, занимающий пост первого заместителя руководителя Службы безопасности президента Узбекистана, заявил в соцсетях, что в Узбекистане были разглашены в соцсетях личные данные (имена и фамилии) заболевших коронавирусом.

По его словам, люди, которые это сделали, уже найдены, и следователи «дают их действиям правовую оценку»:

На данный момент в Узбекистане коронавирусом заразились 18 человек.

«МВД сообщило, что их действиям дается правовая оценка, и это фундаментально верный подход: государство обязано охранять права даже тех граждан, которые сами не уважают базовые права других, – написал Умаров. – Рабочая группа МВД и Генпрокуратуры также выявила 33 аккаунта, распространяющих ложную информацию, провоцирующую панику среди населения. Предательство вместо сотрудничества – это всегда низко, но в данном случае речь идет о национальной безопасности».

«Хочу призвать всех неравнодушных граждан воздержаться от публикации непроверенных сведений. Сами того не желая, вы можете оступиться, нарушив закон, – подчеркнул он. – К желающим внести свой вклад в информационную борьбу с коронавирусом одна просьба: пользуйтесь официальными источниками. В нынешние непростые дни это поможет сберечь общественное спокойствие, а силы всем нам еще пригодятся для борьбы с эпидемией и поддержки близких».

Президент Шавкат Мирзиёев 18 марта обратился к узбекистанцам в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Глава государства заявил, что в стране ситуация с распространением коронавируса взята под жесткий контроль, поводов для паники нет.

Глава государства сообщил, что для снижения негативного влияния на экономику власти введут налоговые каникулы.

«По моему поручению специальная рабочая группа принимает меры по предоставлению налоговых каникул в таких сферах, как туризм, транспорт, фармацевтика и легкая промышленность, продлению сроков возврата кредитов, внедрению порядка неприменения штрафов за просроченную внешнюю задолженность. Правительство должно разработать и реализовать отдельную программу мероприятий по поддержке сфер и отраслей, крупных предприятий, которые могут оказаться в затруднительной ситуации», – отметил президент.