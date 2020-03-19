Урок Уханя: как Китаю удалось замедлить эпидемию коронавируса

CentralAsia (CA) - Вечером второго января в представительство ВОЗ в Китае поступил звонок: китайские власти сообщали о том, что в городе Ухань закрыли рыбный рынок в связи с угрозой распространения новой опасной инфекции, вызывающей пневмонию. С тех пор заразилось около 200 тысяч людей, а в самом Китае эпидемия пошла на убыль. Главный урок – с новым коронавирусом можно справиться, если принять решительные меры, передает служба новостей ООН.

А тогда, в начале января, когда в больницы Ухани только стали поступать больные с симптомами, Всемирная организация здравоохранения и власти Китая начали масштабное исследование. Об этом рассказал в интервью Службе новостей ООН представитель ВОЗ в этой стране Годен Голеа. Как передается заболевание? Насколько оно опасное? Как взять инфекцию под контроль? Эта работа все еще продолжается, ученые пытаются собрать как можно больше информации о новом вирусе, но ясно одно: его можно остановить.

*Д-р Годен Галеа, представитель ВОЗ в Китае

«Разрастающуюся эпидемию удалось замедлить и остановить, - сказал он. – Об этом свидетельствуют полученные данные и наши наблюдения».

По его словам, самый главный вывод заключается в том, что можно избежать естественного пика, когда медицинские учреждения не выдерживают наплыва больных, а система здравоохранения трещит по швам. «Усилия по сдерживанию приносят свои плоды, все страны должны изучить этот опыт и принять меры с поправкой на местные особенности».

Как все начиналось

Страновой офис ВОЗ находится в Пекине. Д-р Галеа с коллегами побывали в Ухани 20-21 января. «Кажется, что это было сто лет назад, столько всего произошло с тех пор», - поделился со Службой новостей ООН представитель ВОЗ. Они посетили тогда центр по приему больных с температурой; проконтролировали работы по дезинфекции аэропорта и других пунктов въезда в город; осмотрели лаборатории и встретились с местными чиновниками.

«На тот момент там не было так много больных и не было потребности в полевых больницах, которые начали возводить после того, как мы уехали», - вспоминает представитель ВОЗ. В прессу просачиваются сведения, что врачи в Уханя начали бить тревогу, на начальном этапе власти Китая не смогли оценить масштабы угрозы. Многие сейчас задаются вопросом, можно ли было предотвратить пандемию.

«Вряд ли можно переписать историю, - говорит д-р Галеа. - Да, были ошибки, и высшее руководство страны о них знает. Я уверен, что со временем будет проведено расследование и виновные будут привлечены к ответственности. Мы же - те, кто был в курсе развития ситуации, были свидетелями стремительной череды событий».

Буквально через несколько дней после визита делегации странового представительства ВОЗ в Ухань, город был полностью перекрыт.

«Горожанам непросто было жить в условиях полной изоляции от внешнего мира, - говорит представитель ВОЗ, - но это позволило Китаю выиграть время и внедрить меры, чтобы остановить эпидемию. Дальнейшее развитие событий и небольшое число случаев за пределами провинции Хубей, где расположен город Ухань, свидетельствуют об успехе и эффективности этих мер».

Как пояснил д-р Галеа, обычно эпидемия достигает верхней точки после того, как инфицированы все, кто подвержен заражению. После этого она идет на спад. В Китае удалось избежать естественного хода событий, то есть, как говорят специалисты, «опустить кривую заболеваемости», когда пик оказался намного ниже, чем мог бы. Это значит - гораздо меньше заболевших и умерших.

Избежать пандемии не удалось, но её можно остановить

Тем не менее, инфекция, пусть медленно, но расползалась по миру. 30 января, после двух заседаний Комитета ВОЗ, глава Организации д-р Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. В феврале Китай посетила группа экспертов ВОЗ, чтобы на месте изучить опыт этой страны и передать его другим. Ранее китайские ученые предоставили генетические параметры нового вируса и другую информацию, необходимую для разработки тестов. Был намечен план научных исследований: в первую очередь необходимо выявлять зараженных. С этой целью ВОЗ начала рассылать в страны комплекты для тестирования, а также средства для защиты медиков.

На прошлой неделе в ВОЗ решили, что несмотря на все усилия, вспышку нового коронавируса нужно считать пандемией. «Чрезвычайная ситуация была объявлена 30 января, а сейчас – середина марта. Очень важно, чтобы все страны, которые до сих не прислушались к рекомендациям ВОЗ, срочно приступили к решительным действиям, в том числе начали готовить и просвещать население», - заявил д-р Галеа.

Необходимо укреплять систему здравоохранения

Еще один из уроков Уханя – необходимость укреплять систему здравоохранения. По словам д-ра Галеа, очень важно, чтобы все жители страны имели возможность получать медицинскую помощь, и не только во время чрезвычайных ситуаций. «В мирное время очень часто недооценивают, насколько важно вкладывать средства в систему здравоохранения – чтобы в стране было достаточно медицинского персонала, были разработаны планы на случай угрозы, обеспечены необходимые лабораторные мощности и запасы средств индивидуальной защиты, - подчеркнул представитель ВОЗ. – Об этом надо помнить не только во время пандемии».

По его словам, многие в мире, может и не слышали раньше об Ухане, но это крупнейший город центральной части Китая, он вносит существенный вклад в ВВП страны. «Там было достаточное число больничных коек и квалифицированного медперсонала. И все равно эпидемия стала непосильной ношей для местной системы здравоохранения», - подчеркнул д-р Галеа. Он призвал все страны мира принять это к сведению, при разработке национальных планов в этой сфере.

Что касается нынешней эпидемии, то в ВОЗ напоминают о необходимости следовать рекомендациям по борьбе с инфекцией, но подчеркивают: повода для паники нет. «Да, мы имеем дело с достаточно тяжелой болезнью, но она не столь смертельна, как казалось в самом начале, когда стали поступать первые статданные, - сказал он. – Да, число умерших высоко, и мы стремимся предотвратить трагедии, ради этого и предпринимаются все эти усилия. Но паниковать не стоит, надо работать».