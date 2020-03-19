На онлайн-встрече китайские медработники поделились своим опытом с монгольскими коллегами

CentralAsia (MNG) - Сотрудники здравоохранения Монголии изучают опыт Китая с коронавирусной инфекцией.

Министерство здравоохранения организовало интерактивное совещание в сотрудничестве с Национальной комиссией здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) для обмена опытом по диагностике и лечению инфекции COVID-19.

В онлайн-совещании приняли участие министр здравоохранения Д.Сарангэрэл, специалисты соответствующих органов и ведомств Министерства здравоохранения, эпидемиологической и клинической групп, а также исполнительные сотрудники Национальной комиссии здравоохранения КНР и Пекинский университет.

В начале встречи министр Д.Сарангэрэл представила информацию о мерах правительства, принимаемых против вспышки инфекции COVID-19, и об их прогрессе. Отметив, что онлайн-встреча является знаменательной в это время, министр Д.Сарангэрэл поблагодарила сообщества посольства Китая в Монголии и Национальной комиссии здравоохранения КНР за активное участие в организации встречи.

Во время встречи Гао Чжанчэнь, заведующий отделением неотложной респираторной и реанимационной помощи Народной больницы Пекинского университета, выступил с докладом на тему «Диагностика и лечение коронавирусной инфекции» и подробно рассказал о вирусных инфекциях.

Кроме того, участники встречи выдвинули запрос на проведение онлайн-встреч по другим необходимым своевременным вопросам в будущем.