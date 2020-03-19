Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане увеличилось на 5 человек. Всего 23

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CentralAsia (UZ) - У первой пациентки с коронавирусом в Узбекистане, посетившей Францию, ещё три родственника заболели коронавирусной инфекцией. По последним данным, заражены еще 3 человека в её семье, сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана.

А также у двух пассажиров рейсов из Стамбула и Лондона обнаружен коронавирус. Количество выявленных случаев достигло 23.

Как отметили в министерстве, среди заражённых - один из пассажиров, прилетевший рейсом из Стамбула в Ташкент 15 марта, и еще один по маршруту Лондон - Ташкент 14 марта этого года.

До сих пор все пять граждан находились под медицинским наблюдением.

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