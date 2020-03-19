В Ухане впервые не выявили ни одного нового заразившегося коронавирусом

CentralAsia (CA) - В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Это произошло впервые с момента закрытия региона в конце января.



Общее количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае составляет 80 928. Число умерших в результате вспышки в материковом Китае достигло 3245. В провинции Хубэй произошло восемь новых смертей, шесть из них пришлись на столицу провинции Ухань.

ВОЗ 18 марта сообщил, что по всему миру коронавирусной инфекцией заболели более 200 тыс. человек.



