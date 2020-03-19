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  19 марта 2020
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Таджикистан расширил список стран, прибывающие из которых будут размещаться на карантин

CentralAsia (TJ) -  Таджикистан расширил список стран, при въезде из которых въезжающий будет размещаться на 14-дневний карантин, передает Avesta.

Cогласно постановлению главного санитарного врача РТ, граждане Таджикистана и иностранных государств, прибывающие в РТ из Китая, Ирана, Италии, Южной Кореи, Афганистана, Франции, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Германии, Бельгии, Дании, Японии, США, будут помещены на карантин сроком до 14 дней в целях предупреждения завоза и распространения нового коронавируса (COVID-19) на территорию страны.

Граждане Таджикистана, находящиеся за рубежом, в случае необходимости могут обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения Таджикистана за рубежом.

Напомним, ранее на карантин размещались граждане, прибывающие в Таджикистан из шести стран – Китая, Ирана, Южной Кореи, Японии, Афганистана и Италии.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 214,8 тысячи человек, более 8,7 тысячи умерли, а 83,3 тысячи вылечились.

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