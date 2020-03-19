В Монголии будут снижать цены на топливо

CentralAsia (MNG) - В Монголии цены на топливо будут постепенно снижаться. Об этом сегодня сообщил министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Д.Сумъяабазар.

На сегодняшнем нерегулярном заседании Кабинет министров поручил работать над снижением розничной цены топлива на 50 тугриков (0,2 цент) за литр и дальнейшим постепенным снижением его до 200 тугриков (0,7 цент) в соответствии с ценой мирового рынка, сказал Д.Сумъяабазар.

«Из-за новой пандемии коронавируса цены на нефть упали на международных фондовых рынках. До Нового года баррель нефти стоил $64-65 долларов. Но с января цена начала резко падать, и по состоянию на 18 марта мировая цена на нефть за баррель упала с $28 до $22 долларов. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, розничная цена на топливо в первую очередь снижается на 50-100 тугриков за литр. Министерство, Минеральные ресурсы и Управление нефтяной промышленности, а также импортеры топлива работают над тем, чтобы снизить розничную цену до 200 тугриков за литр к 15 апреля, -подчеркнул министр.

В прошлый понедельник аналитики OECD снизили прогноз темпов роста мирового ВВП в 2020 году на 0,5 пп до 2,4%. ЕЦБ должен выпустить прогноз на этой неделе. МВФ и Мировой банк — в апреле, но уже понятно, что прогнозы будут в сторону ухудшения. Вопрос лишь в том, будет ли выход из кризиса V-образным, или бизнесу пора вспоминать другие буквы алфавита.

Однако, во многих странах существенно нарушены экономические процессы, замедляется международная торговля, авиакомпании отменяют рейсы, государственные организации тестируют варианты удаленной работы.