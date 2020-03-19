АБР выделил Монголии $1,4 млн для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) перераспределил $1,4 млн из проекта в области здравоохранения в Монголии для закупки необходимого медицинского оборудования для раннего выявления, оказания неотложной помощи и лечения тяжелых респираторных заболеваний после пандемии нового коронавируса (COVID-19).

АБР также утвердил небольшую техническую помощь в размере $225 000 для укрепления национального потенциала Монголии по профилактике и борьбе с инфекциями.

«Эта помощь АБР улучшит ее способность реагировать и сдерживать распространение потенциальной вспышки COVID-19 в стране», - сказал страновой директор АБР по Монголии Павит Рамачандран. «Повышение готовности в больницах и повышение готовности — это области, которые правительство определило как одни из наиболее неотложных, требующих немедленной помощи».

Средства в размере $1,4 млн перепрограммированы в рамках Пятого проекта развития сектора здравоохранения в Монголии. В декабре 2012 года АБР утвердил льготный кредит в размере $30 млн. для реализации проекта по укреплению безопасного переливания крови, обращению с медицинскими отходами, а также по профилактике и контролю гигиены и инфекций в больницах.

Перераспределенные средства предоставляют более 570 единиц оборудования для диагностики и лечения пациентов с заболеваниями дыхательных путей в 30 районных и аймачных больницах общего профиля и в 4 больницах третичного уровня в Монголии. Оборудование включает в себя портативные цифровые рентгеновские аппараты, вентиляторы, мониторы пациентов, концентраторы кислорода, инфузионные и инъекционные насосы и распылители.

Мелкомасштабная техническая помощь поможет укрепить картирование и координацию национальных ресурсов. Она представит подход к управлению инцидентами и обучит работников здравоохранения профилактике инфекций и борьбе с ними на национальном и местном уровнях.

АБР играет ключевую роль в укреплении системы здравоохранения Монголии с 1993 года, предоставив семь займов на общую сумму $167,04 млн, восемь грантов на сумму $40,48 млн и 18 проектов технической помощи на сумму $13,45 млн. Проекты поддержали реформы в первичной медико-санитарной помощи, больничных услугах и закупках лекарств; создание системы медицинского страхования; и развитие инфраструктуры здравоохранения в столице и центрах аймаков.

Ответ АБР на COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе на сегодняшний день включает $2 млн на улучшение выявления, предотвращения и реагирования в Китайской Народной Республике (КНР) и субрегионе Большого Меконга; еще $2 млн. для поддержки ответных действий всех его развивающихся членов; и кредит частного сектора на сумму 130 млн. юаней ($18,6 млн) для фармацевтического дистрибьютора Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. в Ухане, КНР, для поддержки продолжающихся поставок основных лекарственных средств и средств индивидуальной защиты.