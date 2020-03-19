Трое граждан Туркменистана погибли в Турции при попытке защититься от коронавируса алкоголем

CentralAsia (TM) - Попытка защититься от коронавируса нового типа (Covid-19) в виде употребления контрафактных горячительных напитков привела к трагедии. Инцидент с тремя летальными исходами произошёл с выходцами из Туркменистана в Стамбуле.

14 марта в крупнейшем турецком мегаполисе от отравления суррогатной водкой скончались трое граждан Туркменистана, сообщает 18 марта, турецкое издание SonDakika.

Согласно данным полиции, погибшие пытались употреблением алкоголя защититься от эпидемии коронавируса. Два человека, которые продали погибшим палёную водку, также являются туркменскими гражданами. Они уже задержаны, идёт следствие.

Жертвами «самопрофилактики» оказались Эсгер А. (31 год), Нармурат Э. (37 лет) и Доскабул П. (возраст не указан). Они проживали в стамбульском районе Зейтинбурну. Прибывшая на место медицинская бригада констатировала смерть Эсгера А. и Нармурата Э. Доскабул П. был госпитализирован, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Как напоминает турецкой издание, ранее десятки жителей Ирана стали жертвами употребления метилового спирта в целях «обезопасить» себя от заражения коронавирусной инфекцией.