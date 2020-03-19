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  19 марта 2020
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Россия усиливает меры безопасности для сотрудников консульского отдела в Туркменистане

CentralAsia (TM) -  Посольство России в Туркменистане усиливает меры безопасности для сотрудников консульского отдела.

«В соответствии с общими предписаниями для всех консульских учреждений России всем посетителям консульского отдела Посольства России в Ашхабаде и консульского пункта в Туркменбаши необходимо иметь при себе медицинскую маску либо ватно-марлевую повязку. Приём посетителей без этих средств защиты осуществляться не будет», – отмечается в информации, опубликованной сегодня на сайте посольства РФ.

Российское диппредставительство также информирует, что консульский отдел Посольства РФ в Туркменистане временно приостановил приём документов на оформление и выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства всех категорий виз.

Посольство России прорабатывает также возможность возвращения на Родину своих граждан, временно находящихся на территории Туркменистана, в связи с приостановлением с 17 марта 2020 года регулярного авиасообщения между двумя странами.

В Туркменистане не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

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