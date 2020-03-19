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  19 марта 2020
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В школах Ташкента отменили бумажные дневники

CentralAsia (UZ) -  В школах Ташкента отменят бумажные дневники. Теперь их будут вести в электронной форме, сообщает Минюст.

В соответствии с новым постановлением президента от 17 марта текущего года, будет реализована комплексная программа «Цифровой Ташкент».

Управление городскими службами, создание интегрированной информационной среды объектов социальной сферы, производственной, дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры с последующим распространением успешного опыта на другие регионы республики определено основной задачей Программы.

Единую информационную систему предназначенную для ведения журналов и дневников учащихся в электронной форме планируют запустить до первого сентября текущего года.

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