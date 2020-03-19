В Сиэтле 45 добровольцев тестируют на себе вакцину от коронавируса (видео)

CentralAsia (UZ) - В Сиэттле вакцину от коронавируса получили первые 45 добровольцев, жители США. Это разные люди, с разным доходом и образованием, но все они участвуют в программе, чтобы помочь людям во всем мире. Аналогичные тесты вакцины проводят в Китае, сообщается в видеорепортаже телеканала "Настоящее время".

На сегодня вирусом заразились более 200 тысяч человек.