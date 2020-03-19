Ухудшилось состояние одного из больных коронавирусом в Алматы

Аппарат искусственной вентиляции легких // Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал о состоянии пациентов с подтвержденными результатами на коронавирус.

- В настоящий момент в городской клинической инфекционной больнице находятся 16 пациентов. В детской больнице лежат двое и одна мама с подтвержденным диагнозом коронавирус. У одного пациента состояние средней степени тяжести в связи с наличием заболевания хронической обструктивной болезни легких, у остальных удовлетворительное. На сегодня в четырех провизорных госпиталях на карантине находятся 608 граждан. на домашнем карантине с 1 марта - 730 человек, - сообщил глава горздрава.

В стране подтверждено 44 случая коронавируса, из них в г. Алматы – 19 случаев, г. Нур-Султан – 25 случаев.

В Алматы и Нур-Султане с сегодняшнего дня действует карантин.



