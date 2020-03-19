В городах Узбекистана сокращают движение автобусов из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте с 19 марта движение автобусов в периоды резкого снижения пассажиропотока, будет осуществляться с продленными интервалами, сообщили в «Тошшахартрансхизмат».

Согласно сообщению, с 19 марта интервалы движения автобусов корректируются в сторону увеличения с 10:00 до 16:00, когда пассажиропоток резко сокращается.

Отмечается, что коронавирусная инфекция, которая сегодня вызывает беспокойство во всем мире, также была зафиксирована в Узбекистане, что повлекло принятие контрмер на правительственном уровне в отношении этого заболевания.

В настоящее время в Узбекистане объявлен карантин, принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Посещение города Ташкента, пребывание в столице наших соотечественников и иностранных гостей, которые работают и учатся, временно ограничены.

Также согласно информационному сообщению Самаркандского областного транспортного управления, в связи с создавшейся ситуацией относительно коронавирусной инфекции в результате резкого снижения пассажиропотока автобусы в Самарканде вынуждены ездить без пассажиров.

Чтобы избежать потери топлива, в дорожную инфраструктуру будет внесен ряд изменений. В частности, интервалы движения видов общественного транспорта будут увеличены.