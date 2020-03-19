В Москве сообщили о первой скончавшейся пациентке с коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Москве сообщили о первой скончавшейся от коронавирусной инфекции.

Оперштар сообщает, что скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний

Пациентку 79 лет госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня её перевели в инфекционную больницу №2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным. В связи с усилением дыхательной недостаточности получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе.

Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь, отмечает штаб.

«Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Пациентке оказали комплексную интенсивную терапию», - сообщает главный врач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова.

В настоящий момент весь круг близких пациентки установлен - все находятся под наблюдением медицинских работников. Никто из близких контактов пациентки не имеет тяжелых симптомов заболевания.

Оперативный штаб напоминает, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет, поэтому именно им необходимо по возможности снизить риск заражения и постараться минимизировать контакты и посещение мест массового скопления людей.