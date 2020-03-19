В Узбекистане оправдан политзаключённый и бывший узник тюрьмы «Жаслык»

CentralAsia (UZ) - 18 марта апелляционная коллегия Кашкадарьинского областного суда по уголовным делам оправдала бывшего политического заключенного, 50-летнего Чуяна Маматкулова. Об этом сообщили представители общества прав человека «Эзгулик».

Суд полностью снял с Чуяна Маматкулова все ранее выдвинутые против него обвинения. Он полностью оправдан согласно части 2 статьи 83 («Основания для реабилитации», отсутствие в его деянии состав преступления) Уголовно-процессуального кодекса.

Чуян Маматкулов, являющийся бывшим офицером в запасе Вооруженных Сил Узбекистана, был арестован 29 августа 2012 года. В 2013 году он был приговорен к десяти годам лишения свободы по обвинению в «похищении человека», «посягательстве на конституционный строй», «мошенничестве», «подделке документов», «лжесвидетельстве». Сам Маматкулов заявлял, что все обвинения против него являются сфабрикованными.

Чуян Маматкулов содержался в одной из самых мрачных колоний Узбекистана – «Жаслыке», где его подвергали жестоким пыткам.

Правозащитник вышел на свободу в марте 2018 года и заявил, что обжалует вынесенный против себя приговор.

Чуян Маматкулов с 2004 года сотрудничает с обществом прав человека «Эзгулик», в настоящее время ведет правозащитную деятельность в качестве активиста ОПЧУ в Кашкадарьинской области Узбекистана.