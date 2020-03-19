Организация «Нуждающиеся люди» помогает уязвимым детям в Монголии во время карантина

CentralAsia (MNG) - Организация «Нуждающиеся люди» ("Mongolia – People in Need-PIN") при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству и щедрых онлайн-взносов США и Чешской Республики поддерживают 750 уязвимых детей с помощью наборов для питания, образования и здравоохранения.

С 27 января правительство Монголии закрыло все школы и детские сады и запретило все публичные мероприятия и собрания до конца марта, чтобы сдержать вспышку нового коронавируса 2019 года (COVID -19). Хотя это действие помогло сократить распространение инфекционных заболеваний, это оказало негативное влияние на уязвимые семьи. Карантин в школах и детских садах подвергает уязвимых детей все большему риску, поскольку они в значительной степени зависят от ежедневного школьного питания в качестве основного источника ежедневного питания.

В феврале «Нуждающиеся люди» со своими партнерами начали инициативу «Чистые руки» и поддержали 250 детей с помощью комплектов питания и санитарии при финансовой поддержке Клуба друзей PIN - «PIN Club of Friends» и взносах в натуральной форме от Детского фонда Намууна-«Тhe Namuun Children’s Foundation». PIN также запустил глобальную кампанию по сбору средств с Breathe Mongolia, попросив денежные пожертвования, чтобы охватить еще 300 детей и их семьи.

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) и PIN сотрудничают, чтобы помочь дополнительным уязвимым семьям, поддерживая 750 детей и их семьи с помощью наборов для питания, здравоохранения и образования.

«Закрытие учебных заведений в Монголии снизило опасность вспышки COVID-19 в Монголии, но негативно сказалось на образовании и питании детей из уязвимых групп. «Нуждающиеся люди» при поддержке SDC надеются внести свой вклад в усилия правительства по защите уязвимых детей вместе с другими партнерами по развитию », - сказал Тим Дженкинс, директор по стране ("Mongolia – People in Need") нуждающихся людей в Монголии.

Семьям была предоставлена информационная брошюра о профилактических мерах против вспышки коронавируса, набор питания и набор гигиены. Волонтеры из Монгольского общества Красного Креста и сотрудники детских садов в настоящее время раздают комплекты детям и их семьям.

«Нуждающиеся люди» (PIN): Международная неправительственная организация - МНПО, базирующееся в Чешской Республике, запустило программу в Монголии в 2009 году, когда оно оказывало экстренную помощь скотоводам, пострадавшим от суровых зимних условий (дзуд). С целью спасения жизней и защиты достоинства, расширения прав и возможностей людей и поддержки устойчивой жизни, PIN установил свое постоянное присутствие в Монголии в 2011 году. Программы PIN в Монголии нацелены на устойчивое развитие городов, поддержку средств к существованию в сельских районах путем создания потенциала кооперативов, содействие программам по снижению риска бедствий и повышению устойчивости для пастухов, наращивание потенциала организаций гражданского общества (ОГО) и местных органов власти.