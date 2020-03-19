Не более 5 кг. В Нур-Султане ввели ограничение на продажу продуктов

CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане ввели ограничение на продажу сыпучих товаров (крупы, сахар, мука и т.д). Не может продаваться более 5 кг на руки, сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства столицы Ерлан Бекмырзаев.

- В настоящий момент в городе имеется порядка 48 тысяч тонн продукции. Это примерно месячная норма потребления. Были заключены договоры с регионами для поставки продуктов в столицу. Для доставки продуктов запущен "зеленый коридор". Цена на хлеб не будет повышаться свыше 95 тенге. Нет поводов для паники, - заверил Бекмырзаев.

Также он сообщил, что:

- Рис, мука, сахар, сухофрукты (курага, изюм) должны продаваться в упакованном виде кроме овощей и фруктов.

- Не менее 1 метра должно быть между клиентами в очередях.

- Общепиты, кафе и рестораны приостанавливают свою деятельность, но могут заниматься доставкой. Все остальные объекты бизнеса не будут работать.

- Заезд и выезд в столицу ограничен.

В Алматы и Нур-Султане сегодня начал действовать режим карантина. В стране подтверждено 44 случая заражения вирусом Covid-19.

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